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Patriot, санкции и Конгресс: что ждет нового посла Украины в США

09:07 26.08.2026 Ср
2 мин
У нового посла Украины в США будет немало сложных задач, и дело не только в дипломатии.
aimg Роман Кот aimg Милан Лелич aimg Анастасия Никончук
Patriot, санкции и Конгресс: что ждет нового посла Украины в США Иллюстративное фото: Вашингтон (GettyImages)
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Работа нового посла Украины в США предполагает не только дипломатические контакты в Вашингтоне, но и активное взаимодействие с Конгрессом и регионами страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Эксперт из "Центра отношений США-Украина" в Нью-Йорке Андрей Добрянский считает, что назначение нового посла может стать возможностью заново выстроить контакты с американскими законодателями.

Речь идет более чем о 400 конгрессменах и сенаторах, которые участвуют в разработке и принятии законов.

Среди актуальных задач для Украины эксперт называет вопросы безопасности, в частности стабильные поставки дефицитных боеприпасов для систем Patriot.

Отдельным направлением остается политическое давление на Россию через законодательные инициативы, в частности законопроект Грэма-Блюменталя, который позволяет ввести жесткие санкции против РФ.

Работа за пределами Вашингтона

По словам Добрянского, важной частью работы посольства является формирование имиджа Украины и взаимодействие с представителями разных регионов США. Однако такая деятельность требует значительных ресурсов.

Посольству в Вашингтоне подчиняются четыре генеральных консульства и ряд почетных консульств. Эксперт отмечает, что расходы на жизнь в США и поездки между регионами могут быть существенными.

"Это не обязательно должен быть олигарх или коррумпированный человек, но жить в Америке недешево. Так же непросто посещать разные регионы, будь то вокруг Вашингтона или в других отдельных штатах, а у Украины сейчас нет бюджета на топливо или дополнительные машины", – резюмирует Добрянский.

Напоминаем, что будущему послу Украины в США предстоит не только вести сложную дипломатическую работу в Вашингтоне, но и быть публичным представителем страны, активно работать с американскими медиа и выстраивать взаимодействие с украинской общиной в Соединенных Штатах.

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