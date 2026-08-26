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Patriot, санкції та Конгрес: що чекає на нового посла України в США

09:07 26.08.2026 Ср
2 хв
Новий посол України в США матиме чимало складних завдань, і справа не лише в дипломатії.
aimg Роман Кот aimg Мілан Лєліч aimg Анастасія Никончук
Patriot, санкції та Конгрес: що чекає на нового посла України в США Ілюстративне фото: Вашингтон (GettyImages)
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Робота нового посла України в США передбачає не лише дипломатичні контакти у Вашингтоні, а й активну взаємодію з Конгресом та регіонами країни.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Експерт із "Центру відносин США-Україна" у Нью-Йорку Андрій Добрянський вважає, що призначення нового посла може стати можливістю наново вибудувати контакти з американськими законодавцями.

Йдеться більш ніж про 400 конгресменів та сенаторів, які беруть участь у розробці та прийнятті законів.

Серед актуальних завдань для України експерт називає питання безпеки, зокрема, стабільні постачання дефіцитних боєприпасів для систем Patriot.

Окремим напрямком залишається політичний тиск на Росію через законодавчі ініціативи, зокрема, законопроект Грема-Блюменталя, який дозволяє запровадити жорсткі санкції проти РФ.

Робота за межами Вашингтону

За словами Добрянського, важливою частиною роботи посольства є формування іміджу України та взаємодія із представниками різних регіонів США. Проте така діяльність потребує значних ресурсів.

Посольству у Вашингтоні підпорядковуються чотири генеральні консульства та низка почесних консульств. Експерт зазначає, що витрати на життя до США та поїздки між регіонами можуть бути суттєвими.

"Це не обов'язково має бути олігарх чи корумпована людина, але жити в Америці недешево. Так само непросто відвідувати різні регіони, чи то навколо Вашингтона, чи в інших окремих штатах, а Україна зараз не має бюджету на паливо чи додаткові машини", – резюмує Добрянський.

Нагадуємо, що майбутній посол України в США має не лише вести складну дипломатичну роботу у Вашингтоні, а й бути публічним представником країни, активно працювати з американськими медіа та вибудовувати взаємодію з українською громадою у Сполучених Штатах.

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