Новому послу Украины в США мало "высокой дипломатии" в Вашингтоне, - эксперты

Новому послу Украины в США понадобятся не только навыки "высокой дипломатии" в Вашингтоне, но и высокая медийность и умение объединить украинскую диаспору.

Нужен сильный голос в медиа

Американский венчурный инвестор и меценат, активно помогающий Украине, Грегори Слейтон считает, что Украине нужен посол с высоким уровнем медийности.

"Я лично знал нескольких последних послов. И я думаю, что у вас были хорошие послы, но я хотел бы видеть того, какой бы лучше владел медиа, кого-то, кто может выступать на CNN и Fox и в самом деле хорошо работать, убеждать людей, дать отпор этому российскому мусору. Потому что при отсутствии правды по-прежнему".

Кроме "высокой дипломатии" в Вашингтоне, главу посольства ждет и колоссальный объем рутинной работы по всей стране.

Лидер Американско-Украинского Христианского Альянса Вадим Дашкевич, который занимается адвокацией Украины в США через религиозные круги, подчеркивает необходимость объединить диаспору украинцев в разных штатах вокруг единой адженды и четко доносить им задачи из Киева.

"Также нужны тесные связи, чтобы построить такую дружбу с американцами из разных структур, чтобы американцы в Вашингтоне могли быть не просто информированы о том, что происходит в Украине, а могли быть приобщены", - пояснил Дашкевич.