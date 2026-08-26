ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Новому послу Украины в США мало "высокой дипломатии" в Вашингтоне, - эксперты

08:39 26.08.2026 Ср
2 мин
Новому послу придется не только убеждать Вашингтон, но и объединять диаспору
aimg Валерия Абабина aimg Роман Кот aimg Милан Лелич
Новому послу Украины в США мало "высокой дипломатии" в Вашингтоне, - эксперты Фото:Капитолий (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новому послу Украины в США понадобятся не только навыки "высокой дипломатии" в Вашингтоне, но и высокая медийность и умение объединить украинскую диаспору.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Нужен сильный голос в медиа

Американский венчурный инвестор и меценат, активно помогающий Украине, Грегори Слейтон считает, что Украине нужен посол с высоким уровнем медийности.

"Я лично знал нескольких последних послов. И я думаю, что у вас были хорошие послы, но я хотел бы видеть того, какой бы лучше владел медиа, кого-то, кто может выступать на CNN и Fox и в самом деле хорошо работать, убеждать людей, дать отпор этому российскому мусору. Потому что при отсутствии правды по-прежнему".

Кроме "высокой дипломатии" в Вашингтоне, главу посольства ждет и колоссальный объем рутинной работы по всей стране.

Лидер Американско-Украинского Христианского Альянса Вадим Дашкевич, который занимается адвокацией Украины в США через религиозные круги, подчеркивает необходимость объединить диаспору украинцев в разных штатах вокруг единой адженды и четко доносить им задачи из Киева.

"Также нужны тесные связи, чтобы построить такую дружбу с американцами из разных структур, чтобы американцы в Вашингтоне могли быть не просто информированы о том, что происходит в Украине, а могли быть приобщены", - пояснил Дашкевич.

Напомним, в начале августа Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Указа о назначении нового посла пока нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут