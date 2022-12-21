Patriot на подходе. Как американские ЗРК помогут защитить украинское небо

Украина получит Patriot

Инсайды американских СМИ подтвердились официально: сначала Белый дом объявил, что в новом пакете военной помощи Украина получит батарею Patriot.

"Он будет содержать очень важный аспект: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", - говорилось в сообщении на сайте Белого дома.

Уже вечером госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении пакета на 1,85 млрд долларов, в который впервые войдут Patriot.

Военный эксперт Владислав Селезнев называет это решение отложенным. По его мнению, американские партнеры слишком часто учитывают шантаж со стороны Российской Федерации, которая каждый раз заявляет, что передача современных вооружений приведет к эскалации конфликта.

"По-моему, это полный бред. О какой эскалации может идти речь, если уже сейчас Россия использует почти все вооружение, которое имеет в своих войсках? Страны Запада почему-то ведутся на угрозы со стороны РФ, как по мне, это совершенно неуместно. Оружие должно быть в таком количестве, чтобы уничтожить ее армию до полной несостоятельности атаковать любую соседнюю страну", - отметил он.

Главное о Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot предназначен для защиты военных баз и крупных административных и промышленных центров от нападений с воздуха. Система производится с 1960-х годов, но благодаря постоянным модернизациям до сих пор остается основой противоракетной обороны США и стран НАТО.

Фото: cистемы Patriot обеспечат защиту от воздушных атак (GettyImages)

Patriot способен одновременно выявить до 100 целей, а самая современная версия MIM-104 Patriot PAC-3 может сбивать баллистические ракеты

Основные характеристики:

дальность уничтожения аэродинамических целей - 160 км

дальность уничтожения баллистических целей - 50 км

максимальная высота уничтожения целей - 24,2 км

скорость ракеты - до 4,1 Маха

вес ракеты - свыше 900 кг

количество ракет в пусковой установке - до 4 ракет PAC-2, до 16 ракет PAC-3 MSE

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно - 8

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4 - 0,6)

время развертывания с марша - 30 минут.

Фото: как работает система Patriot (t.me/bbcrussian)

Отметим, стоимость пуска одной ракеты оценивается в 3 млн долларов. Батарея Patriot включает до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 либо же до 16 ракет ERINT. Таким образом, в зависимости от типа заряженная батарея может одновременно выпускать от 32 до 128 ракет.

Более подробно о Patriot читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, на данный момент сложно сказать, Patriot какой модификации получит Украина. Существует три поколения - PAC 1, PAC 2 и PAC 3, и только у последних двух есть возможность перехвата баллистических ракет. В свете угроз возможного применения российскими войсками иранских ракет, а также ударов "Искандерами", именно они являются наиболее актуальными для Украины.

Эксперт Владислав Селезнев не готов говорить о том, какую модификацию получит Украина. Но в любом случае это высокотехнологичное оборонное оружие, и здесь не идет речь о поставках ракет, с помощью которых можно "обратить Москву в пепел".

Когда Украина может получить Patriot

Еще один важный момент, о котором объявили в Белом доме, - США займутся обучением украинских экипажей в какой-то из третьих стран. Данный зенитно-ракетный комплекс - сложная система, требующая длительного обучения, координации со спутником и сложной интеграции в систему эшелонированной ПВО.

Согласно информации из открытых источников, в американской армии расчет Patriot функционирует в составе батальона, который включает командный пункт, ремонтную роту и от 4 до 6 батарей. Общий штат одной батареи - от 70 до 90 человек.

Точно неизвестно, сколько времени займет обучение украинских экипажей. Как правило, в мирное время стандартная учебная программа рассчитана на 6 месяцев. Однако ранее украинские военные в ускоренном режиме уже проходили обучение на системах HIMARS и Panzerhaubitze 2000, которое заняло несколько недель.

Эксперт Украинского милитарного центра Юрий Збанацкий в комментарии РБК-Украина не берется прогнозировать конкретные сроки.

"Но что касается третьей страны - вероятнее всего, это может быть Польша. Поскольку это будет удобно логистически и у польских партнеров есть Patriot", - отметил он.

Более оптимистичен в вопросе подготовки украинских военных эксперт Владислав Селезнев. По его словам, нынешняя война доказала, что артиллерийская и ракетная школа в Украине является лучшей среди всех стран бывшего СССР. Поскольку средствами ПВО 1980-х годов украинские силы сбивают современные российские ракеты класса "Оникс", Х-101 и т.д.

"Наши специалисты по своим умственным способностям и профессиональным качествам способны быстро овладеть современной западной техникой. Конечно, нужно будет определенное время, но, возможно, наши будут использовать Patriot лучше, чем американские или британские коллеги", - подчеркнул он.

Еще до того, как стало известно о планах США, министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны. При этом он не уточнил, какие сроки имеются в виду и когда начнется данный этап.

Купол над Украиной

По оценкам военного эксперта Михаила Самуся, для того, чтобы защитить всю территорию Украины, хватило бы около 20 комплексов Patriot.

"У НАТО полно старых систем противоракетной обороны Patriot…Уже можно было давно научить наших ребят работать с Patriot, передать нам, например, 20 комплексов и все - мы бы перекрыли территорию Украины", - говорил он в интервью РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, американские системы позволят как можно дальше обнаруживать пуски ракет и как можно дальше их уничтожать. Таким образом, Западу удалось бы выбить последний козырь из рук президента России Владимира Путина, который тянет время и надеется, что Украина не получит современную противоракетную оборону.

Но на данный момент остается оперировать тем, что Украина уже получила или получит. Пока известно, что в общей сложности в ближайшее время арсенал западных ПВО будет выгледть так: одна батарея Patriot, одна батарея SAMP/T, восемь NASAMS, шесть HAWK и четыре IRIS-T.

Военный обозреватель Роман Бочкала опубликовал возможную карту покрытия ПВО всеми системами, которые получит Украина. На ней покрытие Patriot и SAMP/T обозначено большими желтыми кругами, NASAMS - голубыми, HAWK - красными, IRIS-T - зелеными. Насколько данная карта будет отвечать реальности, неизвестно.

Фото: возможная карта покрытия ПВО, которые получит Украина (t.me/bochkala_war)

Что касается системы SAMP/T (Mamba), то ожидается совместная поставка от Франции и Италии. На сегодня официального объявления не было, но посол Этьен де Понсен дал понять, что последние препятсвия уже урегулированы.

Детальнее про эти системы читайте в материале "Альтернатива Patriot? На что способны французские ЗРК Mamba, которые просит Украина".

Дорогое удовольствие

В зависимости от конфигурации и различных опций батарея Patriot может стоить от 550 млн до 1,1 млрд долларов. А стоимость пуска одной ракеты составляет 3 млн долларов. Логично, что такие комплексы должны работать над перехватом тех целей, с которыми не могут справиться другие системы. То есть баллистических ракет и сверхзвуковых крылатых "Кинжалов".

По словам эксперта Юрия Збанацкого, у США огромные запасы ракет, поэтому вряд ли Украина их будет как-то особенно беречь для чрезвычайных случаев.

"Но, конечно, в приоритете - противодействие крылатым и оперативно-тактическим ракетам. Возможно, установки бросят на защиту Киева или других ключевых городов", - добавил он.

У кого еще есть системы Patriot

возле границ Украины

С конца 2020 года системы Patriot находятся непосредственно у границ Украины, когда первый комплекс был доставлен в Румынию. На сегодня в этой стране находятся 4 ЗРК.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину американская сторона сообщила о поставке в Польшу. Закупка двух комплексов стоила Варшаве 4,75 млрд долларов, в ближайшее время будет поставлена еще одна система от Германии.

в Европе

Комплексы с 1989 года находятся на вооружении Германии. По состоянию на сегодня она располагает 30 системами.

Кроме того, Patriot есть в Нидерландах (32), Греции (36), Испании (18) и Швеции (3).

в остальном мире

Самым большим количеством систем Patriot располагает армия США - порядка 1 100 единиц.

Наибольшее число стран, имеющих данные ЗРК, сконцентрировано на Ближнем Востоке - Израиль (4), Саудовская Аравия (108), Объединенные Арабские Эмираты (точное число неизвестно), Иордания (40), Катар (10) и Кувейт (35).

Также эти комплексы находятся на вооружении союзников США в Азии - Японии (около 200), Южной Корее (48) и на Тайване (порядка 72).