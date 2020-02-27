Фанар розкритикував Єрусалимського патріарха за зустріч церков в Аммані

Вселенський патріарх Варфоломій застеріг патріарха Феофіла від співробітництва з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orthodox Times.

Зазначається, що патріарх Варфоломій поставив Єрусалимського патріарха Феофіла перед обличчям його історичної відповідальності, надіславши йому суворого листа після зустрічі на Фанарі з делегацією Єрусалимського патріархату.

"Якщо ми хочемо бути вірними собі і жити по-Божому, щоб слідувати багатовіковим принципам православ’я, то помісна церква повинна відмовитися від присутності на цій зустрічі, якщо там бере участь помісна церква, що стоїть на боці Російської Федерації", - написав Варфоломій.

Також наголосив, що ініціатива "братерського зібрання" в Аммані має на меті лише підідвати усталені норми православної церкви від її духовних основ.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року Єрусалимський патріарх Феофіл з подачі Москви озвучив ініціативу проведення зустрічі в Аммані для обговорення “українського питання“. Ця зустріч відбулася 26 лютого. Вселенський патріарх Варфоломій засудив проросійську ініціативу Феофіла, по суті спрямовану проти авторитету першості Константинопольского патріархату.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 14 грудня, на соборі ПЦУ у Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію таких структур, як Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква. Однак пізніше в УПЦ КП заявили, що не визнають рішення Епіфанія та вважають, що церква не була ліквідована.