Патриарху Кириллу привиделась угроза существованию России
Патриарх Кирилл считает, что сейчас россияне якобы столкнулись с угрозами, которые могут бросать вызов существованию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
По его словам, молитва о властях и российских военных не должна быть "механической".
"Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями - такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - заявил он.
Кирилл также добавил, что могущественные силы вне РФ пытаются якобы "возбудить людей к междоусобной брани".
"За этим стоит только одно - стремление ослабить Святую Русь", - добавил глава РПЦ, отметив, что имеет в виду Россию, Украину и Беларусь.
Отметим, согласно ядерной доктрине РФ, угроза существованию государства является причиной для использования ядерного оружия.
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