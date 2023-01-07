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Патриарх Кирилл снова отличился циничным заявлением о "братстве" Украины и России

Новина українською →
Россия, Суббота 07 января 2023 13:37
Патриарх Кирилл снова отличился циничным заявлением о "братстве" Украины и России Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Патриарх Кирилл заявил, что россияне и украинцы якобы один народ, а церковь делает все, чтобы они не стали врагами. Также он назвал свою причину войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медуза.

По его мнению, причиной войны в Украине стало якобы то, что Украина решила "радикально поменять вектор своего политического и исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России".

По его мнению в Украине якобы "предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом".

Также он не забыл упомянуть о том, что украинцы и россияне якобы "две части одного народа", а "церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что сейчас россияне якобы столкнулись с угрозами, которые могут вызвать существование РФ.

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Патриарх Кирилл
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