Патриарх Филарет попал в больницу: ПЦУ призвала верующих молиться

16:24 09.03.2026 Пн
2 мин
В чем причина госпитализации почетного патриарха?
aimg Иван Носальский
Фото: патриарх Филарет (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Патриарх Православной церкви Украины Филарет был госпитализирован в одну из киевских больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Киевской Митрополии ПЦУ.

Читайте также: Филарет составил завещание с внезапным запретом для ПЦУ

Ухудшение состояния здоровья

"В связи с ухудшением состояния здоровья из-за обострения хронических болезней Святейший Патриарх Филарет был госпитализирован в медицинское учреждение в Киеве", - говорится в сообщении Митрополии.

Призыв к молитве

В ПЦУ обратились духовенству и мирянам с просьбой на фоне госпитализации патриарха.

"Призываем всеукраинскую паству возносить усиленные молитвы за здоровье Святейшего патриарха Филарета", - отметили в пресс-службе.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет (Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области и посвятил церковному служению более 75 лет.

В советский период он стал первым этническим украинцем за 150 лет в должности Митрополита Киевского и Галицкого (1966-1992), а после провозглашения независимости Украины возглавил движение за автокефалию национальной церкви.

В течение 23 лет (1995-2018) он был предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 2018 году иерарх сыграл решающую роль в Объединительном соборе, добровольно сняв свою кандидатуру на должность предстоятеля новой церкви для получения Томоса.

Несмотря на дальнейшие канонические споры и формальный выход из синода ПЦУ в 2020 году, он сохранил статус почетного патриарха

К слову, в августе прошлого года ПЦУ уже призывала молиться за патриарха Филарета, поскольку состояние его здоровья ухудшилось.

