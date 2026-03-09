Патриарх Филарет попал в больницу: ПЦУ призвала верующих молиться

Патриарх Православной церкви Украины Филарет был госпитализирован в одну из киевских больниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Киевской Митрополии ПЦУ.
"В связи с ухудшением состояния здоровья из-за обострения хронических болезней Святейший Патриарх Филарет был госпитализирован в медицинское учреждение в Киеве", - говорится в сообщении Митрополии.
В ПЦУ обратились духовенству и мирянам с просьбой на фоне госпитализации патриарха.
"Призываем всеукраинскую паству возносить усиленные молитвы за здоровье Святейшего патриарха Филарета", - отметили в пресс-службе.
Патриарх Филарет (Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области и посвятил церковному служению более 75 лет.
В советский период он стал первым этническим украинцем за 150 лет в должности Митрополита Киевского и Галицкого (1966-1992), а после провозглашения независимости Украины возглавил движение за автокефалию национальной церкви.
В течение 23 лет (1995-2018) он был предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В 2018 году иерарх сыграл решающую роль в Объединительном соборе, добровольно сняв свою кандидатуру на должность предстоятеля новой церкви для получения Томоса.
Несмотря на дальнейшие канонические споры и формальный выход из синода ПЦУ в 2020 году, он сохранил статус почетного патриарха
К слову, в августе прошлого года ПЦУ уже призывала молиться за патриарха Филарета, поскольку состояние его здоровья ухудшилось.