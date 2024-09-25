Ловушки, растяжки, колючая проволока. Как украинских военных готовят к боевым задачам

В рамках подготовки в учебных центрах Сухопутных войск Вооруженных сил Украины каждый боец преодолевает психологическую полосу препятствий. Не менее важным элементом обучения является также огневая подготовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Тренируемся, готовимся, ведь от уровня подготовки каждого военнослужащего зависит боеспособность нашего войска в борьбе с исконным врагом украинского народа", - подытожили в Сухопутных войсках.

Тренировки в условиях, приближенных к реальным (фото: facebook.com/UALandForces)

В рамках обучения курсанты под руководством инструкторов центра тренируются и оттачивают свои навыки. Это позволит им обеспечить высокий уровень готовности к действиям в настоящих ситуациях.

Изучить стрелковое оружие нужно как можно лучше (фото: facebook.com/UALandForces)

"Эффективность в бою зависит от понимания и умения применять стрелковое оружие", - объяснили украинцам.

В пресс-службе СВ ВСУ рассказали, что важным элементом базовой общевойсковой подготовки является также огневая подготовка.

Пост СВ ВСУ о подготовке бойцов с использованием полосы препятствий (скриншот: facebook.com/UALandForces)

Уточняется, что условия при этом - максимально приближенные к боевым. Результат - "сила и приближение нашей Победы".

Бойцам необходима как физическая, так и психологическая выносливость (фото: facebook.com/UALandForces)

"Этот элемент закаляет физическую и психологическую выносливость. После нее каждый боец может оценить собственную стойкость, а инструктор поможет улучшить результат", - объяснили в пресс-службе СВ ВСУ.

Так, в рамках подготовки бойцов в специальных учебных центрах каждый из них преодолевает "психологическую полосу препятствий" - с ловушками, растяжками, колючей проволокой, взрывными устройствами и дымом.

Украинцам рассказали, что подготовка в условиях, максимально приближенных к боевым, обязательна для всех военнослужащих Сухопутных войск ВСУ.

Срок подготовки новобранцев

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Украина готовит высококвалифицированных профессиональных военных, однако их подготовка длится меньше, чем хотелось бы, поскольку этого требует динамика фронта.

Он уточнил, что новобранцы проходят месячную базовую военную подготовку, после чего от полумесяца до месяца осуществляется более специализированная подготовка (прежде чем их отправят на фронт).

Позже главнокомандующий ВСУ сообщил, что срок базовой общевойсковой подготовки мобилизованных граждан будет увеличен (соответствующий проект должен стартовать в октябре-ноябре текущего года).

Он отметил также, что сейчас прорабатывается возможность создания в Украине Школы инструкторов, которая станет основным "источником" качественно подготовленного инструкторского состава.

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