Пастки, розтяжки, колючий дріт. Як українських військових готують до бойових завдань

У межах підготовки в навчальних центрах Сухопутних військ Збройних сил України, кожен боєць долає психологічну смугу перешкод. Не менш важливим елементом навчання є також вогнева підготовка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"Тренуймось, готуймось, адже від рівня підготовки кожного військовослужбовця залежить боєздатність нашого війська в боротьбі зі споконвічним ворогом українського народу", - підсумували у Сухопутних військах.

Тренування в умовах, наближених до реальних (фото: facebook.com/UALandForces)

Зазначається, що в межах навчання курсанти під керівництвом інструкторів центру тренуються та відточують свої навички. Це дозволить їм забезпечити високий рівень готовності до дій у реальних ситуаціях.

"Ефективність в бою залежить від розуміння та вміння застосовувати стрілецьку зброю", - пояснили українцям.

У прес-службі СВ ЗСУ розповіли, що важливим елементом базової загальновійськової підготовки є також вогнева підготовка.

Допис СВ ЗСУ про підготовку бійців з використанням смуги перешкод (скриншот: facebook.com/UALandForces)

Уточнюється, що умови при цьому - максимально наближені до бойових. Результат - "сила і наближення нашої Перемоги".

Бійцям необхідна як фізична, так і психологічна витривалість (фото: facebook.com/UALandForces)

"Цей елемент гартує фізичну та психологічну витривалість. Після неї кожен боєць може оцінити власну стійкість, а інструктор допоможе покращити результат", - пояснили у прес-службі СВ ЗСУ.

Так, у межах підготовки бійців у спеціальних навчальних центрах кожен із них долає "психологічну смугу перешкод" - із пастками, розтяжками, колючим дротом, вибуховими пристроями та димом.

Українцям розповіли, що підготовка в умовах, максимально наближених до бойових, є обов'язковою для всіх військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ.

Термін підготовки новобранців

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Україна готує висококваліфікованих професійних військових, однак їхня підготовка триває менше, ніж хотілося б, оскільки цього вимагає динаміка фронту.

Він уточнив, що новобранці проходять місячну базову військову підготовку, після чого від півмісяця до місяця здійснюється більш спеціалізована підготовка (перш ніж їх відправлять на фронт).

Згодом головнокомандувач ЗСУ повідомив, що термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих громадян буде збільшено (відповідний проект має стартувати у жовтні-листопаді поточного року).

Він зауважив також, що нині опрацьовується можливість створення в Україні Школи інструкторів, яка стане основним "джерелом" якісно підготовленого інструкторського складу.

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