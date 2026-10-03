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ЕС отказался досрочно давать Украине деньги и выдвинул условие реформ, - FT

02:12 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
ЕС отказался досрочно давать Украине деньги и выдвинул условие реформ, - FT Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
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Европейский союз отказался досрочно выделить Украине средства по кредиту в 90 млрд евро, запланированные на 2027 год. Брюссель требует от Киева выполнить обещанные реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Украина оценила свои дополнительные оборонные нужды на этот год в 27 млрд. евро. Чтобы закрыть эту дыру, Киев попросил Еврокомиссию перечислить вперед часть средств по кредиту на 90 млрд евро, согласованному в конце прошлого года.

Этот кредит должен был покрыть большинство финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах: до 45 млрд евро ежегодно при выполнении реформ. Впрочем, в этом году Украина получила лишь 15,7 млрд евро, в том числе из-за задержек с реформами.

Переносить деньги с 2027 года в ЕС отказались. Брюссель настаивает, чтобы Киев выполнил условия, которые откроют доступ к около 34 млрд евро уже в этом году.

По данным FT, решение приняли на фоне более частых российских ударов по гражданской инфраструктуре, тогда как Верховная Рада никак не может провести реформы, требуемые ЕС и другими донорами.

Речь идет об отмене льготы по НДС для мелких посылок и новых правил налогообложения доходов через цифровые платформы. Оба закона Совет принял, но с противоречивой поправкой, ослабляющей контроль за политически значимыми лицами (ПЭП). Ужесточение этого контроля ЕС как раз требовал от Украины как часть борьбы с коррупцией.

Если поправка вступит в силу, Украина рискует не выполнить условия получения помощи.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос обратились с письмом к председателю Верховной Рады. Они подчеркнули, что Украина и дальше может рассчитывать на дополнительную помощь в 2026 году, если проведет необходимые реформы.

"Крайне важно не допустить ослабления действующих в Украине механизмов контроля в отношении политически значимых лиц", - говорится в письме.

Закон о налогообложении доходов через цифровые платформы, который называют "налогом на OLX", Рада приняла 9 июня после нескольких проваленных голосований. Он касается доходов, полученных через OLX, Uklon, Glovo, Bolt, Booking, Airbnb и другие услуги. Больше всего споров вызвала именно правка о ПЭП: она ограничивает возможность банков усиленно проверять бывших чиновников после года с момента увольнения.

16 сентября парламент в первом чтении поддержал отмену льготы на посылки. Новые правила налогообложения международных отправлений могут заработать не раньше июля 2027 года. Накануне голосования министр финансов Сергей Марченко подчеркивал, что медлить с этим законопроектом нельзя, ведь от него зависит исполнение Украиной международных обязательств.

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