ЕС отказался досрочно давать Украине деньги и выдвинул условие реформ, - FT

Европейский союз отказался досрочно выделить Украине средства по кредиту в 90 млрд евро, запланированные на 2027 год. Брюссель требует от Киева выполнить обещанные реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Украина оценила свои дополнительные оборонные нужды на этот год в 27 млрд. евро. Чтобы закрыть эту дыру, Киев попросил Еврокомиссию перечислить вперед часть средств по кредиту на 90 млрд евро, согласованному в конце прошлого года.

Этот кредит должен был покрыть большинство финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах: до 45 млрд евро ежегодно при выполнении реформ. Впрочем, в этом году Украина получила лишь 15,7 млрд евро, в том числе из-за задержек с реформами.

Переносить деньги с 2027 года в ЕС отказались. Брюссель настаивает, чтобы Киев выполнил условия, которые откроют доступ к около 34 млрд евро уже в этом году.

По данным FT, решение приняли на фоне более частых российских ударов по гражданской инфраструктуре, тогда как Верховная Рада никак не может провести реформы, требуемые ЕС и другими донорами.

Речь идет об отмене льготы по НДС для мелких посылок и новых правил налогообложения доходов через цифровые платформы. Оба закона Совет принял, но с противоречивой поправкой, ослабляющей контроль за политически значимыми лицами (ПЭП). Ужесточение этого контроля ЕС как раз требовал от Украины как часть борьбы с коррупцией.

Если поправка вступит в силу, Украина рискует не выполнить условия получения помощи.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос обратились с письмом к председателю Верховной Рады. Они подчеркнули, что Украина и дальше может рассчитывать на дополнительную помощь в 2026 году, если проведет необходимые реформы.

"Крайне важно не допустить ослабления действующих в Украине механизмов контроля в отношении политически значимых лиц", - говорится в письме.