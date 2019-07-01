Пасажирський літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Тель-Авіва

Пасажирський літак "Боїнг 737-400" здійснив аварійну посадку в аеропорту Бен-Гуріон Тель-Авіва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jpost.

Повідомляється, що рятувальні служби міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона привели в стан підвищеної готовності у зв'язку заходящим на аварійну посадку авіалайнером.

Пілотів винищувачів F16 ізраїльських ВПС, направленими назустріч "Боїнгу", що заходить на аварійну посадку в аеропорту Бен-Гуріон, вдалося з'ясувати, що у літака несправне ліве шасі.

На борту пасажирського літака болгарської авіакомпанії Electra Airways, що вилетів з Кельна, знаходяться 152 пасажира.

Нагадаємо, 27 червня в Росії прі посадці знову загорівся літак: за медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернувся 31 людина. Додамо, що в травні в Шереметьєво з-за пожежі літак здійснив аварійну посадку.

На Гаваях при падінні двомоторного літака загинуло 9 осіб. Літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого почалася пожежа.