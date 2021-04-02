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Пасажирський поїзд зійшов з рейок на Тайвані, десятки постраждалих

Автор: Артур Родивилов

На східній частині Тайваню пасажирський поїзд зійшов з рейок. Аварія сталася близько 9:00 за місцевим часом на початку в'їзду в гірський тунель Дацин.

Про це повідомляє Reuters.

Поїзд рухався по зоні повіту Хуаялянь. За даними агентства, поїзд зійшов з рейок, після чого кілька вагонів врізалися в стіну тунелю.

Унаслідок аварії загинули чотири людини, троє були доставлені в лікарню з важкими травмами, ще близько 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У восьми вагонах потягу знаходилося 350 пасажирів. З перших трьох вагонів евакуйовано близько 60 осіб. Найбільші пошкодження отримали четвертий і п'ятий вагони.

На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, раніше у Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. Унаслідок інциденту загинули понад 30 осіб.

До цього у Польщі унаслідок зіткнення локомотива з поїздом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.

А в лютому в американському штаті Техас прогримів потужний вибух після того, як з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами і зіткнувся з вантажівкою.

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