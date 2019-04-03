Пасажиропотоки через аеропорти України зросли більш ніж на 20%

Пасажиропотоки через аеропорти України за січень-березень 2019 року зросли на 21% до 4,4 млн осіб. Відповідну інформацію поширив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними міністерства, за початку року пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" зріс на 14,9% до 1,69 млн пасажирів, в аеропорту "Львів" імені Данила Галицького на 53,5% до 370 тисяч пасажирів.

Як повідомляло РБК-Україна, пасажиропотоки через аеропорти України за 2018 рік збільшились на 24,5% та становили 20545,5 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні - на 25,8% та становили 18356,7 тис. осіб.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року президент України Петро Порошенко заявив, що пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році перевищив 20 млн пасажирів за рік. За його даними, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами українських аеропортів у 2018 році сягнула 20,5 мільйонів.