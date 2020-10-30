Україна вивчає рішення Білорусі про закриття кордону, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ України вивчає питання закриття кордонів з боку Білорусі з Україною. Якщо причиною був не коронавірус, українські дипломати відреагують на це.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Міністр нагадав, що Білорусь закриває кордони з трьома сусідніми країнами - Україною, Польщею та Литвою. Офіційна причина - зростання кількості хворих на коронавірус.

"З Росією - не закривали. Ми зараз консультуємося з Польщею та Литвою. Якщо з’ясується, що причиною був не ковід, а велика політика, ми будемо реагувати. Ми зараз вивчати це рішення", - сказав Кулеба.

Він також додав, що українська сторона готова вести діалог із білоруською опозицією.

"Але я, як міністр закордонних справ маю переконатися, якою позицією цих людей щодо російської агресії, щодо Криму, якщо вони прийдуть до влади, в тому числі за нашого сприяння. Тоді, я буду готовий з ними зустрічатися, бо те, що вони зараз артикулюють – це ні про що. Це все питання, які потребують відповіді, бо це реальна політика, і це все має наслідки для нашої країни", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що закриття кордону з Білоруссю стосується наземних пунктів пропуску. Аеропорт Мінська функціонує без обмежень.

Нагадаємо, Литва уже направила ноту протесту Білорусі через закриття кордону.

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу