Паспортный сервис возобновил прием документов для мужчин за границей, но есть нюанс
Зарубежные подразделения ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу паспортного сервиса.
Для получения услуг мужчинам необходимо будет осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.
"Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным", - добавляет паспортный сервис.
Подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в:
- Германия: в Мюнхене, Берлине, Кельне;
- Польша: в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске;
- Испания: в Мадриде, Валенсии;
- Чехия - в Праге;
- Словакия - в Братиславе;
- Италия - в Милане.
С перечнем центров и графиком их работы можно ознакомиться на сайте ГП "Документ" по ссылке.
Среди перечня услуг для граждан в зарубежных подразделениях:
- оформление ID-карты или загранпаспорта;
- обмен ID-карты или загранпаспорта;
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту.
Ограничение услуг для военнообязанных мужчин за границей
В апреле Министерство иностранных дел (МИД) ограничило консульства в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина. В то же время для некоторых категорий мужчин были исключения.
В июне правительство приняло постановление, согласно которому мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.
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