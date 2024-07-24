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Паспортний сервіс відновив прийом документів для чоловіків за кордоном, але є нюанс

Середа 24 липня 2024 15:56
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Паспортний сервіс відновив прийом документів для чоловіків за кордоном, але є нюанс Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку паспортного сервісу.

Для отримання послуг чоловікам необхідно буде здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

"Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим", - додає паспортний сервіс.

Подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у:

  • Німеччина: у Мюнхені, Берліні, Кельні;
  • Польща: у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську;
  • Іспанія: у Мадриді, Валенсії;
  • Чехія - у Празі;
  • Словаччина - у Братиславі;
  • Італія - у Мілані.

З переліком центрів та графіком їх роботи можна ознайомитись на сайті ДП "Документ" за посиланням.

Серед переліку послуг для громадян у закордонних підрозділах:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта;
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку.

Обмеження послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном

У квітні Міністерство закордонних справ (МЗС) обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна. Водночас для деяких категорій чоловіків були виключення.

У черні уряд прийняв постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.

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