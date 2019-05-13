Паспорти РФ для жителів Донбасу будуть дійсні тільки в одній області, - ГУР

Російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть дійсні лише на території Ростовської області РФ. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію української розвідки.

За його словами, серед жителів окупованого Донбасу росте невдоволення особливостями надання російського громадянства. Зокрема, обурення нібито викликає те, що оформлений паспорт для більшості буде мати позначку про "обмежені можливості" та буде дійсний лише на території Ростовської області.

"При цьому керівництво так званих "республіканських силових структур" почало проведення заходів по виявленню осіб, які висловлюють невдоволення особливостями отримання паспортів РФ для проведення з ними відповідної профілактичної роботи", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з російськими паспортами.

Минулого тижня стало відомо, що Кабінет міністрів України також готує персональні санкції за видачу російських паспортів на Донбасі.