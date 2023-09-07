ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Пашиняна считают невозможным вступление Армении в НАТО

Ереван, Четверг 07 сентября 2023 16:12
UA EN RU
У Пашиняна считают невозможным вступление Армении в НАТО Фото: у Пашиняна считают невозможным вступление Армении в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армения якобы не может стать членом Североатлантического альянса по техническим и политическим соображениям.

Об этом заявил глава парламентской комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

"В нашем обществе обсуждения, связанные с НАТО, романтизируются. Есть страны, у которых нет конфликтов, это самые мирные страны в мире, но сегодня и у них есть трудности с вступлением в НАТО. Я просто не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям", - заявил Ханданян.

По его словам, правительство Армении никогда не высказывало желание вступить в Североатлантический альянс, но в то же время продолжается сотрудничество страны с НАТО в различных областях, особенно в рамках образовательных и других совместных действий.

Армения и НАТО

Напомним, в апреле этого года Армения принимала участие в военных учениях НАТО. Еще два года назад страна отказывалась от участия в тренировках Альянса, но на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ.

Организация отказалась поддерживать страну в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Никол Пашинян Армения
NEWS
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине