Пашинян обвинил ОДКБ в создании угроз, перед этим в Армении разоблачили попытку переворота
В Армении разоблачили попытку вооруженного переворота. Позже глава правительства Никола Пашинян обвинил Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в создании угроз для суверенитета стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следственный комитет Армении.
Попытка вооруженного переворота
Служба нацбезопасности Армении установила личности семи человек, трое из которых были задержаны.
Согласно версии следственного комитета, обвиняемые завербовали нескольких граждан Армении и жителей Нагорного Карабаха, обещая им ежемесячно выплачивать 2,4 тысячи долларов.
Завербованных отправили в Ростов-на-Дону для прохождения военных сборов с целью "ознакомления с новыми видами тяжелого оружия, обучения навыкам их применения и несения боевого дежурства". В частности их проверяли с помощью полиграфа.
После этого завербованные были размещены на "военной базе "Арбат", где их обучали ведению боевых действий в закрытых помещениях. Всем участникам группы объяснили, что целью учений является устранение действующей власти в Армении. Некоторые из завербованных в конце концов отказались участвовать в этом, других - позже задержали силовики.
Критика в сторону ОДКБ
В тот же день Пашинян, во время Всемирного армянского саммита, резко раскритиковал ОДКБ из-за «создания угроз для безопасности Армении».
"Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что организация не выполняет своих обязательств по безопасности перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, будущего существования, суверенитета и государственности Армении", - заявил он.
Выход Армении из ОДКБ
Добавим, что Армения критиковала ОДКБ из-за ее бездействия в сентябре 2023 года, когда Азербайджан начал операцию на территории Нагорного Карабаха. После этого страна начала сближаться с Западом и отдаляться от России.
В 2024-м Пашинян неоднократно утверждал, что его страна выйдет из ОДКБ.
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