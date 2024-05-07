Пашинян пригрозил прекратить вещание в Армении российских телеканалов

По его словам, Ереван ожидает, что трансляции российских телеканалов будут с уважением относиться к гражданам Армении и государственному порядку в стране.

"Учитывая дружеские отношения между нашими странами, мы готовы один раз попросить, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз, затем один раз потребовать, два раза потребовать, три, четыре, пять, шесть, семь раз", - сказал Пашинян.

Он добавил, что если это требование будет проигнорировано даже после седьмого раза, то у руководства страны не будет другого выхода, как прекратить трансляцию российских телеканалов в Армении.