Пашинян пригрозив припинити мовлення у Вірменії російських телеканалів

За його словами, Єреван очікує, що трансляції російських телеканалів будуть з повагою ставитися до громадян Вірменії та державного порядку в країні.

"З огляду на дружні відносини між нашими країнами, ми готові один раз попросити, два, три, чотири, п'ять, шість, сім разів, потім один раз зажадати, два рази зажадати, три, чотири, п'ять, шість, сім разів", - сказав Пашинян.

Він додав, що якщо цю вимогу буде проігноровано навіть після сьомого разу, то у керівництва країни не буде іншого виходу, як припинити трансляцію російських телеканалів у Вірменії.