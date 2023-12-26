Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге

Глава армянского правительства заявил, что "ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической, а тем более геополитической повестки дня".

"Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в этом контексте, стремясь пресечь всевозможные попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян.

По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.

Заметим, что в отличие от Пашиняна, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно выступают за политизацию всех объединений на постсоветском пространстве.