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В Азербайджані заявили про знищення ракетних комплексів Вірменії

Баку, Середа 14 жовтня 2020 06:33
В Азербайджані заявили про знищення ракетних комплексів Вірменії
Фото: азербайджанські військові (wikipedia.org-Mangust777)
Автор: Надія Собенко

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії. У Баку стверджують, що ракетні комплекси були націлені на міста Гянджа, Мінгячевір і інші.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У Міноборони Азербайджану заявили, що комплекси були розміщені в прикордонній зоні з Кельбаджарський районом.

У Баку стверджують, що ракетні комплекси "були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану".

Нагадаємо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан у Москві домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Через кілька днів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

У вівторок, 13 жовтня, країни звинуватили одна одну в обстрілах в Карабасі, заявляючи про порушення перемир'я супротивником.

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