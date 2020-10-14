В Азербайджані заявили про знищення ракетних комплексів Вірменії

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії. У Баку стверджують, що ракетні комплекси були націлені на міста Гянджа, Мінгячевір і інші.
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
У Міноборони Азербайджану заявили, що комплекси були розміщені в прикордонній зоні з Кельбаджарський районом.
У Баку стверджують, що ракетні комплекси "були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану".
Нагадаємо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан у Москві домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.
Через кілька днів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.
У вівторок, 13 жовтня, країни звинуватили одна одну в обстрілах в Карабасі, заявляючи про порушення перемир'я супротивником.