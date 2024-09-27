Пашинян допустил, что для мира с Азербайджаном нужно будет изменить конституцию Армении

Он отметил, что в случае, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, то документ будет направлен на рассмотрение Конституционному суду. КС проверит, соответствует ли он основному закону страны.

"Если наш КС решит, что договор противоречит конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира", - добавил Пашинян.

Но, как уточнил глава армянского правительства, если КС решит, что договор соответствует Конституции, то после этого его можно будет ратифицировать.