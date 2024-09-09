Поворот не туда. Что стоит за политикой Азербайджана по отношению к России и Украине

Азербайджан в последнее время все больше заигрывает с Россией. В какой степени это новая тенденция, а в какой проявление старого курса, и что это все означает для Украины – подробно читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Азербайджан в последнее время делает все больше дипломатических "реверансов" в сторону России. Один из самых резонансных в последнее время состоялся 18 августа, когда в ходе визита Путина в эту страну, руководство Азербайджана помогло российскому диктатору в очередной раз обойти международную изоляцию. Но этим не ограничивается.

Азербайджан, Россия и Украина – конкретные факты

В дополнение к подыгрыванию публичному имиджу Путина, азербайджанская компания SOCAR договаривается с Газпромом о поставках газа через Россию и дальше по территории Украины в Словакию и Венгрию.

Также активно развивается логистический коридор "Юг-Север", который свяжет Россию и ее де-факто союзника Иран через территорию Азербайджана. Речь идет о строительстве железной дороги и автомагистралей. Также в планах совместно строить танкеры.

Через день после визита Путина Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Эта организация долго существовала в формате Китая, России, Индии, Бразилии, Южной Африки. Однако в последнее время расширяется за счет других государств, имеющих сложные отношения с Западом.

Азербайджан всегда играл во многовекторную внешнюю политику. Но его позицию определяют несколько факторов.

С другой стороны, в отношениях с Украиной Азербайджан проявляет гораздо меньше активности.

За время полномасштабного вторжения России Азербайджан оказывал только гуманитарную помощь Украине, не присоединился ни к одному пакету санкций, не голосует за резолюции ООН, осуждают агрессию России против Украины, и в конце концов не участвовал в саммите мира, в то время как многие другие страны прислали хотя бы послов .

Оценки опрошенных экспертов разнятся по уровню радикальности.

"Азербайджан стал "форпостом России на Южном Кавказе", – говорит азербайджанский конфликтолог, руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии (Нидерланды) Ариф Юнусов.

По мнению грузинского политолога Гелы Васадзе, политика Азербайджана все же относительно нейтральна.

"Баку в этом плане в некоторой степени повторяет путь Турции, но не копирует его. Потому что Турция имеет возможность строить завод "Байрактар" в Украине, одновременно покупать российский газ и наживаться на России. Азербайджан таких возможностей делать это публично не имеет. Поэтому они, в отличие от Турции, делают это непублично", – говорит политолог из Грузии Гела Васадзе.

Вопрос только в балансе. По крайней мере, в публичной сфере Азербайджан играет все-таки больше на российской стороне. Этому несколько причин.

Как на политику Азербайджана влияет фактор Нагорного Карабаха

Один из ключевых факторов, почему Россия для Азербайджана важна – окончательное урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, это область между двумя странами, где большинство составляли этнические армяне. Однако она отделена от Армении труднопроходимыми горами, поэтому в советские времена была включена именно в состав Азербайджана, с которым сообщение удобнее. С распадом СССР Азербайджан и Армения начали войну при Нагорном Карабахе, в которой победила последняя. Что немаловажно, Армения тогда захватила еще семь районов Азербайджана.

Де-факто Азербайджан полностью вернул под свой контроль потерянные территории в два раунда – в 2020 и 2023 годах.

По оценке Арифа Юнусова, важной в этом процессе была роль Москвы. Чтобы наказать премьер-министра Никола Пашиняна, пытающегося оторваться от России и сблизиться с Западом. Другая цель России – и дальше сохранить свое влияние на Южном Кавказе, ведь в регионе все больше укрепляются позиции Турции, Китая и других "центров силы".

"Это был план Лаврова, суть которого сойдет с того, что Россия позволяет вернуть Азербайджану семь районов вокруг бывшего Нагорного Карабаха. В то же время Азербайджан позволяет вернуть российские войска на свою территорию в статусе миротворческих сил", – говорит Ариф Юнусов.

Соглашение о мире и политическом урегулировании с Арменией до сих пор не подписано, а это крайне важно для Азербайджана, потому что позволит, наконец, вывести Нагорный Карабах из серой зоны на мировой карте, привлекать туда инвестиции для восстановления и нормировать отношения с Арменией. Относительно последнего пункта в целом политическая воля. Дипломаты с обеих сторон сходятся в том, что заключить мирный договор реально до конца 2024 года.

Вопросы в деталях. Они касаются демаркации границы между двумя странами, не только в Карабахе, ведь в советские времена граница была очень условной. Другой аспект – транспортный, касается Зангезурского коридора. Это участок на юге Армении, соединяющий Азербайджан с его обособленной территорией Нахичевань и Турцией. Коридор является стратегическим значением, ведь является частью более масштабного маршрута.

Зеленым – область Зангезур. Красным и синим – транспортные магистрали через Зангезурский коридор (карта: Tabriz Azerbaijan)

"И Россия, и Азербайджан хотят, чтобы Армения согласилась открыть Зангезурский транспортный коридор. Только проблема в том, что Армения говорит, что без проблем сможет это сделать, но будет контролировать его сама. Азербайджан хочет, чтобы этот коридор был экстратриариален, чтобы армянские пограничники не имели над ним контроль. Но и Россия, конечно, тоже хочет, чтобы пограничники ФСБ контролировали эту территорию", – говорит аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.

Это важно, ведь тот, кто контролирует коридор, имеет возможность осуществлять таможенные проверки и получать транзитную пошлину из следующих корридором товаров или блокировать маршрут под тем или иным поводом.

Азербайджан стремится к двусторонним договоренностям, при минимальном вмешательстве посредников. И именно здесь есть предмет для разговора с Россией.

"Баку от Москвы нужно одно, но очень важное, чтобы Москва не мешала в регулировании конфликта с Арменией по сценарию Азербайджана", – добавляет Гела Васадзе.

Армения как более слабая сторона напротив заинтересована во внешних гарантиях. И на фоне охлаждения отношений с Москвой, команда Пашиняна не слишком успешно пытается обеспечить их за счет наращивания кооперации с западными партнерами. К примеру, по Зангезурскому коридору США и Евросоюз выступают за международный контроль над ним.

Армения использует различные инструменты: от постепенного сближения с Евросоюзом до использования возможностей армянской диаспоры, особенно сильной во Франции.

Франция действительно стала активнее на Южном Кавказе. в частности, продает Армении оружие и оказывает дипломатическую поддержку.

Азербайджан, в свою очередь, резко снизил уровень отношений с Францией. Из интересного, в июле в Баку состоялся съезд политсил и движений с заморских территорий Франции, выступающих за независимость. Во время съезда объявили о создании "движения за освобождение колоний".

Возвращаясь к России, Азербайджан может не только поощрять Путина уступками со своей стороны, но и использует рычаги давления. Прежде всего, в сфере транспорта.

"Москве нужна серьезная логистическая связь с Ближним Востоком и выход на Персидский залив, фактически, с выходом в мировой океан. Порт Новороссийск становится весьма сомнительной логистической точкой из-за того, что ВСУ уже сейчас могут наносить удар по нему, а это удорожает стоимость страховок и всего прочего. И со временем ситуация там будет только ухудшаться", – говорит Гела Васадзе.

Белорусский сценарий на Южном Кавказе

В долгой перспективе, по словам Арифа Юнусова, поддержание контактов с Россией связано с попыткой Ильхама Алиева сохранить политические власти в Азербайджане. Подобно тому, как это произошло с Беларусью и Лукашенко. В конце концов, Алиев и Путин – оба авторитарных лидера и близкие друг другу психологически. К тому же Путин, в отличие от западных стран, не говорит о необходимости демократических реформ в Азербайджане.

"Карабасская эйфория прошла, сейчас уже 2024-й год и в повестке дня многое, связанное с социально-экономической ситуацией. А у нас ужасная коррупция и монополия", – говорит Ариф Юнусов.

В то же время Войцех Войтасевич оценивает нынешние позиции Алиева внутри страны как достаточно крепкие.

"Когда мы посмотрим на внутреннюю политику Алиева, мы увидим, что он так силен, что сейчас арестует почти всех своих противников. В Азербайджане почти нет официальной оппозиции, но даже в отношении журналистов, ученых, активистов и т.д. Почти каждый месяц за последний год происходят новые волны арестов, – говорит Войцех Войтасевич.

На парламентских выборах 1 сентября президентская партия "Новый Азербайджан" завоевала 68 из 125 мест. Еще 44 мандата самовыдвиженцы, придерживающиеся провластной позиции. А в феврале этого года Ильхам Алиев в пятый раз переизбрался президентом с результатом 93,3% голосов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев голосует на парламентских выборах 1 сентября (фото: president.az)

Все это не отменяет разного рода "черных лебедей". Как показывает практика, в странах типа Азербайджана революционная ситуация возникает преимущественно не из-за экономических трудностей. Она наступает, когда после экономического роста появляется средний класс, который до конца не может реализовать свои политические и экономические свободы, ведь вся власть принадлежит старой политической элите.

Со стороны западных стран регулярно звучит критика в адрес Азербайджана по поводу нарушения прав человека и состояния демократии. В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение не утверждать полномочия делегации Азербайджана. Этот чисто формальный шаг превратился в политический сигнал недовольства в Европе действиями Баку, особенно на территориях Карабаха. В ответ в Баку заявили, что сами уходят из ассамблеи.

Также время от времени в США и Евросоюзе появляются идеи ввести санкции против отдельных азербайджанских политиков и чиновников. К примеру, в апреле этого года соответствующий законопроект был зарегистрирован в Конгрессе США. Он предусматривает санкции против более 40 человек якобы причастных к нарушениям прав человека. Впрочем, пока законопроект служит скорее орудием политического давления.

По крайней мере, пока для стран Евросоюза возможность получать газ из Азербайджана перевешивает обеспокоенность правами человека.

"Алиеву не нравится позиция Франции, поддерживающей Армению. Но, с другой стороны, он очень хорошо знает, что сейчас, когда Евросоюз наложил санкции на Россию, когда решил не импортировать нефть и газ из Российской Федерации, им просто нужно получить другие источники". Одним из этих источников является Азербайджан, когда мы говорим о нефти и газе", - отмечает Войцех Войтасевич.

Нынешняя позиция Азербайджана по крайней мере заставляет задать вопрос - такой уж ли он "стратегический" партнер для Украины. В реальности "до полномасштабного вторжения" действительно было много общих точек соприкосновения от поставок в Украину азербайджанской нефти вместо российской, до политической поддержки действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Сегодня эти общие интересы постепенно исчезают.

Единственное, что пока сдерживает Украину от демаршей против Азербайджана – это желание, чтобы еще одна страна не перешла из группы партнеров в группу открытых врагов. Вместе с тем, у Киева есть способы влиять на Баку. По меньшей мере, они касаются возможности блокировать реализацию нового проекта о транзите газа в Словакию и Венгрию, если Азербайджан решится и дальше подыгрывать России.

При написании материала использовались комментарии грузинского политолога Гелы Васадзе, руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии (Нидерланды) Арифа Юнусова и аналитика по Южному Кавказу Польского института международных отношений Войцеха Войтасевича.