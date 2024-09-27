Пашинян допустив, що для миру з Азербайджаном потрібно буде змінити конституцію Вірменії

Він зазначив, що у разі, якщо Вірменія та Азербайджан укладуть мирний договір, то документ буде направлено на розгляд Конституційного суду. КС перевірить, чи відповідає він основному закону країни.

"Якщо наш КС вирішить, що договір суперечить конституції Вірменії (хоча наші експерти запевняють, що це неможливо), проте в цьому випадку ми опинимося перед конкретною ситуацією, в якій будуть потрібні конституційні зміни для укладання миру", - додав Пашинян.

Але як уточнив глава вірменського уряду, якщо КС вирішить, що договір відповідає Конституції, то після цього його можна буде ратифікувати.