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Российские пограничники завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц"

Армения, Среда 31 июля 2024 22:25
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Российские пограничники завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц" Фото: аэропорт "Звартноц" в Армении (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пограничники в среду, 31 июля, официально завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц". Они находились там с 1992 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Как сообщается, сегодня состоялась официальная церемония прощания, в ходе которой представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту "Звартноц" армянской стороне.

Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян отметил, что "опыт и знания, переданные российскими пограничниками за более 32 лет совместной службы, будут и дальше использоваться в служении Родине".

В свою очередь руководители российского пограничного ведомства заявили, что "надеется, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне армянскими партнерами".

Что предшествовало

Напомним, в марте 2024 года Армения официально захотела выгнать российских пограничников из аэропорта "Звартноц".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что пограничные войска Армении должны нести службу на территории аэропорта "Звартноц". Ереван известил об этом Москву, чьи солдаты были размещены на территории аэропорта.

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