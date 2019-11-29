Пашинського готові взяти на поруки десять людей

Колишнього народного депутата Сергія Пашинського готові взяти на поруки нардеп Вікторія Сюмар, нардеп Микола Величкович, екс-нардеп Андрій Тетерук, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, прокуратура просить продовжити арешт Пашинського.

Близько десяти людей, які бажають взяти Пашинського на поруки, зокрема Сюмар, Тетерук, Булатов, Турчинов, Величкович. Суд долучив до матеріалів ці прохання.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського.

Раніше ДБР оголосило про підозру Пашинському в умисному тяжкому тілесному ушкодженні людині

Під Києвом у 2017 році у нардепа був словесний конфлікт, в ході якого він вистрілив з нагородного пістолета у ногу жителю одного з сіл Васильківського району. Тоді в Генпрокуратурі прийшли до висновку, що нардеп діяв в рамках "необхідної оборони", яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса були визнані "суспільно небезпечними".

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Генеральна прокуратура відкрила ще три кримінальні провадження, в яких фігурує екс-нардеп Сергій Пашинський.