У ПАРЄ пройдуть термінові дебати через Навального. Росія відмовилася від участі

Фото: Олексій Навальний (instagram.com yulia_navalnaya)

Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на сьогоднішньому засіданні підтримав проведення термінових дебатів щодо Олексія Навального. Дебати стосуватимуться справи про отруєння російського опозиціонера.

Про це повідомив учасник української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Скликання термінових дебатів підтримали 20 учасників правового комітету, проти проголосували двоє. Водночас російська делегація у повному складі відмовилася брати участь в сьогоднішньому засіданні.

Після голосування голова російської делегації Петро Толстий повідомив ПАРЄ, що росіяни не будуть брати участь у жодному з засідань щодо Навального.

Дебати щодо Навального пройдуть на майбутній "гібридній" сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, ПАРЄ вирішила провести власне розслідування отруєння Навального, щоб пролити світло на ситуацію. У грудні минулого року ПАРЄ анонсувала засідання правового комітету, на яке запросили й самого Навального.

Як писало РБК-Україна, вчора російський суд арештував Навального після його повернення з Німеччини, тому опозиціонер не був присутній на засіданні комітету ПАРЄ.

Додамо, Україна планує оскаржити повноваження російської делегації в ПАРЄ через арешт Навального.