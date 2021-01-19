ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ПАРЄ пройдуть термінові дебати через Навального. Росія відмовилася від участі

Страсбург, Вівторок 19 січня 2021 20:50
У ПАРЄ пройдуть термінові дебати через Навального. Росія відмовилася від участі
Фото: Олексій Навальний (instagram.com yulia_navalnaya)
Автор: Дмитро Левицький

Правовий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на сьогоднішньому засіданні підтримав проведення термінових дебатів щодо Олексія Навального. Дебати стосуватимуться справи про отруєння російського опозиціонера.

Про це повідомив учасник української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Скликання термінових дебатів підтримали 20 учасників правового комітету, проти проголосували двоє. Водночас російська делегація у повному складі відмовилася брати участь в сьогоднішньому засіданні.

Після голосування голова російської делегації Петро Толстий повідомив ПАРЄ, що росіяни не будуть брати участь у жодному з засідань щодо Навального.

Дебати щодо Навального пройдуть на майбутній "гібридній" сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, ПАРЄ вирішила провести власне розслідування отруєння Навального, щоб пролити світло на ситуацію. У грудні минулого року ПАРЄ анонсувала засідання правового комітету, на яке запросили й самого Навального.

Як писало РБК-Україна, вчора російський суд арештував Навального після його повернення з Німеччини, тому опозиціонер не був присутній на засіданні комітету ПАРЄ.

Додамо, Україна планує оскаржити повноваження російської делегації в ПАРЄ через арешт Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ПАРЄНавальныйдебаты

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся