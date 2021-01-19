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В ПАСЕ пройдут срочные дебаты из-за Навального. Россия отказалась от участия

Страсбург, Вторник 19 января 2021 20:50
В ПАСЕ пройдут срочные дебаты из-за Навального. Россия отказалась от участия
Фото: Алексей Навальный (instagram.com yulia_navalnaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы на сегодняшнем заседании поддержал проведение срочных дебатов в отношении Алексея Навального. Дебаты будут касаться дела об отравлении российского оппозиционера.

Об этом сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Созыв срочных дебатов поддержали 20 участников правового комитета, против проголосовали двое. В то же время российская делегация в полном составе отказалась принимать участие в сегодняшнем заседании.

После голосования глава российской делегации Петр Толстой уведомил ПАСЕ, что россияне не будут участвовать ни в одном из заседаний в отношении Навального.

Дебаты по Навальному пройдут на предстоящей "гибридной" сессии ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ решила провести собственное расследование отравления Навального, чтобы пролить свет на ситуацию. В декабре прошлого года ПАСЕ анонсировала заседание правового комитета, на которое пригласили и самого Навального.

Как писало РБК-Украина, вчера российский суд арестовал Навального после его возвращения из Германии, поэтому оппозиционер не присутствовал на заседании комитета ПАСЕ.

Добавим, Украина планирует обжаловать полномочия российской делегации в ПАСЕ из-за ареста Навального.

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