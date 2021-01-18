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Україна оскаржить повноваження Росії в ПАРЄ через затримання Навального

Київ, Понеділок 18 січня 2021 08:50
Україна оскаржить повноваження Росії в ПАРЄ через затримання Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи буде оскаржити повноваження Російської Федерації у ПАРЄ. На такі дії українська сторона піде, в тому числі через затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Facebook повідомила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Вона зазначила, що 19 січня у комітеті ПАРЄ з правових питань планувалося виступ Навального, однак тепер він навряд чи зможе прийняти в ньому участь.

"Наша делегація буде використовувати всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись в тому числі на цих подіях", - написала Мезенцева.

Нагадаємо, 17 січня Навальний вперше після отруєння повернувся в Росію. Опозиціонера затримали під час проходження паспортного контролю в московському аеропорту "Шереметьєво". Проти Навального порушив справу про розкрадання, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі допустили введення нових санкцій проти Росії через затримання Навального.

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