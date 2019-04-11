ПАРЄ закликала РФ сформувати делегацію і повернутися до сплати внесків в організацію

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на своєму засіданні 10 квітня прийняла резолюцію, що закликає Росію сформувати делегацію в ПАРЄ і повернутися до сплати внесків до бюджету організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря генсека Ради Європи Деніеля Хольтгена.

Так, в організації закликають Росію до активного діалогу.

"Парламентська Асамблея Ради Європи тільки що прийняла резолюцію та рекомендацію, що закликає Росію призначити делегацію в Асамблею і відновити обов'язкову сплату її внеску в бюджет Організації", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи". Спочатку резолюція повинна була зняти санкційний тиск з РФ.

Повідомляється, що в 2017 році у відповідь на ситуацію, що склалася російський уряд призупинив виплати внеску в бюджет організації, що призвело до кризи організації, яка загрожує основним напрямкам діяльності РЄ.

РБК-Україна писало, що Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася змінювати процедуру застосування санкцій. Зокрема, у ПАРЄ змінили текст термінової доповіді, який повинен був забезпечити зняття санкцій та повернення делегації РФ до роботи в асамблеї.