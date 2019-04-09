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У ПАРЄ відмовилися міняти процедуру застосування санкцій

Новини » Політика    09.04.2019 - 14:56
У ПАРЄ відмовилися міняти процедуру застосування санкцій
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Береза ​​зазначив, що за допомогою правок доповідь змінюють з метою фактичного посилення повноважень ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася змінювати процедуру застосування санкцій: зокрема, в ПАРЄ змінюють текст термінової доповіді, який повинен був забезпечити зняття санкцій і повернення делегації РФ до роботи в асамблеї. Про це написав депутат Верховної ради Борислав Береза ​​в своєму Facebook.

У ПАРЄ відмовилися міняти процедуру застосування санкцій

За словами парламентаря, за допомогою правок доповідь змінюють з метою фактичного посилення повноважень ПАРЄ.

"Зрада скасовується. У ПАРЄ змінили підхід до доповіді Кокса і підійшли до більш коректного формулюванню регламентних процедур. Тепер за допомогою правок доповідь змінюють з метою фактичного посилення повноважень асамблеї. Перейшли до конструктивного діалогу. Подробиці завтра. Просто наберіться терпіння", - зазначив він.

У ПАРЄ відмовилися міняти процедуру застосування санкцій

Додамо також, нардеп Олена Сотник написала, що в ПАРЄ одноголосно підтримали її поправку, відповідно до якої будь-які механізми по санкціям будуть лише додатковими.

Нагадаємо, раніше віце-президент юркомітетУ ПАРЄ Георгій Логвинський заявив, що ПАРЄ 8 квітня прийняла рішення про внесення до порядку денного асамблеї питання про зміну процедури застосування санкцій.

За його словами, йдеться про зняття санкцій з Росії. Логвинський зазначив, голосування буде в середу, 10 квітня.

Як писало РБК-Україна, представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії в Раді Європи, зняти з російської делегації санкції в ПАРЄ, приведуть лише до подальшої тяжкої кризи організації.

Додамо, в минулому році комітет з регламенту ПАРЄ пом'якшив санкції, які можуть поширюватися на делегацію країн-учасниць, в тому числі на РФ.

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