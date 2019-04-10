ПАРЄ прийняла рішення щодо Росії

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи". Спочатку резолюція повинна була зняти санкційний тиск з РФ, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови української постійної делегації в ПАРЄ Володимира Ар'єва в Facebook.

За його словами, "Росія не отримала зміну процедури введення санкцій". У резолюції закликали РФ виконувати зобов'язання.

Ар'єв повідомив, що існуючий санкційний механізм залишається. Глава української постійної делегації в ПАРЄ допустив введення додаткового механізму санкцій.

Таким чином, санкції ПАРЄ щодо російської делегації після окупації Криму та рішення країни "про припинення участі в діяльності асамблеї привели до розладу всередині організації".

"У 2017 році у відповідь на ситуацію, що склалася, російський уряд призупинив виплати внесків в бюджет організації, що призвело до бюджетної кризи організації, яка загрожує основним напрямками діяльності РЄ", - йдеться в резолюції, опублікованій на сайті ПАРЄ.

Додамо, за ухвалення резолюції проголосували 105 парламентаріїв, проти - 30, утрималися 16 осіб.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася змінювати процедуру застосування санкцій. Зокрема, у ПАРЄ змінили текст термінової доповіді, яка повинна була забезпечити зняття санкцій та повернення делегації РФ до роботи в асамблеї.

Як повідомляло РБК-Україна, представник грузинської делегації в ПАРЄ Георгій Канделакі заявив, що спроби деяких країн піти на поступки Росії в Раді Європи, зняти з російської делегації санкції ПАРЄ, приведуть лише до подальшої важкої кризи організації.