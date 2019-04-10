ПАСЕ приняла решение по России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Изначально резолюция должна была снять санкционное давление с РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

По его словам, "Россия не получила изменение процедуры введения санкций". В резолюции члены ПАСЕ призвали РФ выполнять обязательства.

Арьев сообщил, что существующий санкционный механизм остается. Глава украинской постоянной делегации в ПАСЕ допустил введение дополнительного механизма по санкциям.

Таким образом, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после оккупации Крыма и решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".

"В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ", - говорится в резолюции, опубликованной на сайте ПАСЕ.

Добавим, за принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против - 30, воздержались 16 человек.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять процедуру применения санкций. В частности, в ПАСЕ изменили текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее.

Как писало РБК-Украина, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции в ПАСЕ, приведут лишь к дальнейшему тяжелому кризису организации.