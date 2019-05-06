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Посол Ізраїлю закликав Раду прийняти постанову про антисемітизм

Новини » Політика    06.05.2019 - 14:35
Посол Ізраїлю закликав Раду прийняти постанову про антисемітизм
Фото: Джоел Ліон (facebook.com TheUkrainianWeek)

Джоел Ліон заявив, що парламент має імплементувати у законодавстві визнане в ЄС поняття антисемітизму

Верховна рада України повинна імплементувати в законодавстві визнане в Європі поняття антисемітизму. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон на єврейській конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Посол висловив надію, що в Україні імплементують резолюцію Європейського парламенту, якою затверджено робоче визначення терміну "антисемітизм".

"Я дуже радий, що ми говоримо про таке визначення, як антисемітизм. Перше, що я хотів би сказати, що уряд України адаптував резолюцію (ЕП, - ред.). Мій друг Георгій Логвінський вже представив відповідний проект, закликав Верховну раду прийняти (адаптовану - ред.) резолюцію. Я вважаю, що це могло б стати першим кроком для адаптації як обов'язкового строку (non binding definition) на рівні Кабінету міністрів", - заявив посол.

Нагадаємо, що в кінці 2018 року профільний комітет Верховної ради з прав людини і нацменшин рекомендував парламенту прийняти постанову "Про звернення Верховної ради до уряду, правоохоронним органам та органам місцевого самоврядування щодо посилення боротьби з проявами антисемітизму".

Згідно з документом, Рада може звернутися до уряду і правоохоронним органам щодо застосування у своїй діяльності робочої дефініції визначення антисемітизму, розробленої Міжнародним альянсом пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

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