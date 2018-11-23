У ПАРЄ відмовилися від усіх запропонованих Росією змін в регламент, крім однієї

Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

Російська делегація зможе проголосувати на виборах генсека Ради Європи

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на засіданні в Гельсінкі прийняло рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент, які пропонувала Росія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва у Facebook.

Як зазначаэться, на засіданні Бюро залишило один пункт: якщо делегацію позбавили право голосу, це не стосується виборів генсека Ради Європи, суддів ЄСПЛ та комісара з прав людини.

"Позитив: на засіданні Бюро в Гельсінкі прийнято рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент на вимогу РФ. Підозріло: крім одного пункту - у випадку позбавлення делегації права голосу, це не стосується виборів генсека Ради Європи, суддів ЄСПЛ та комісара з прав людини", - написав Ар’єв.

Голова української делегації припускає, що зацікавлені особи в Раді Європи спробують переконати росіян приїхати у січні в Страсбург через вибори генсека, які відбудуться наступного року.

"І хоча більшість моїх співрозмовників в ПАРЄ вважає цей варіант фантастикою, бо ці зміни не можуть бути прийняті до подання делегацій в ПАРЄ на 2019 рік, я би не відкидав цю можливість. Інакше яка логіка тягнути ці зміни взагалі, якщо не запросити росіян голосувати на виборах генсека Ради Європи? Чому саме в січні? Подати свою делегацію, як й інші країни, росіяни можуть лише раз на рік - на початку року", - додав Ар’єв.

Зазначимо, раніше генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд на сесії ПАРЄ в Страсбурзі заявив, що Росія може позбутися права участі у роботі Комітету міністрів Ради Європи (РЄ) - головному виконавчому органі організації, якщо не відновить виплати в бюджет РЄ .Раніше Ягланд повідомив про рішення Російської Федерації не повертатися до роботи в ПАРЄ у січні.

Також Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у вівторок, 9 жовтня, не знайшла голосів для зміни санкційних правил і відклала рішення цього питання на наступний рік.