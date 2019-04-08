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ПАРЄ може змінити процедуру застосування санкцій

Новини » Політика    08.04.2019 - 21:46
ПАРЄ може змінити процедуру застосування санкцій
Фото: Георгій Логвинський (facebook.com/georgiylogvinskiy)

За словами віце-президента юридичного комітету, ПАРЄ внесла до порядку денного питання про зміну процедури

Парламентська асамблея Ради Європи 8 квітня ухвалила рішення про внесення до порядку денного ПАРЄ питання про зміну процедури застосування санкцій. Про це повідомив віце-президент юркомитета ПАРЄ Георгій Логвінський в Facebook.

За його словами, терміновою процедурою було прийнято рішення про внесення до порядку денного ПАРЄ питання про зміну процедури застосування санкцій. За його словами, мова йде про зняття санкцій з Росії. Він зазначив, що голосування буде в середу, 10 квітня.

Він заявив, що серед відкритих лобістів цього рішення виступили представники Німеччини, Голландії, Швейцарії та інших держав. Логвінський зазначив, що основний аргумент полягав у тому, що без 32 млн євро, які Росія не заплатила, Рада Європи буде відчувати "неприйнятні труднощі".

Логвінський зазначив, що прийняття цього документа означатиме зняття санкцій з Росії в ПАРЄ, що це вплине на зняття інших обмежень, і не тільки в Страсбурзі.

Нагадаємо, в Страсбурзі (Франція) сьогодні, 8 квітня, стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Серед головних питань делегати обговорять бюджетну кризу в Раді Європи, яка виникла через несплату Росією внесків. Планується, що в кінці травня з цього приводу розглянуть питання про позбавлення Росії репрезентативних прав у організації.

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