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Пассажирский поезд попал в аварию в Индии: количество жертв возросло

Фото: в результате столкновения поездов в Индии пострадало более 1000 человек (twitter.com JeffreyGuterman)
Автор: Максим Шушко

Произошла масштабная авария с участием пассажирского и товарного поездов в Индии, в пятницу, 2 июня. Идет спасательная операция, количество жертв растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

По предварительной информации, несколько вагонов грузового поезда Bengaluru-Howrah SuperFast Express сошли с рельсов и упали на соседний путь. После чего с ними столкнулся пассажирский поезд Coromandel Express.

Главный секретарь Одиши Прадип Джена заявил, что в результате аварии погибли 207 человек, еще 900 получили ранения.

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшно распорядился провести расследование на высоком уровне, чтобы выяснить, почему произошла эта авария. Он отметил, что важно установить точную причину.

Также сообщалось, что аварии многие пассажиры не могли выбраться из перевернутых вагонов.

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