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Парубій висловив підтримку Супрун

Новини » Політика    05.02.2019 - 19:58
Парубій висловив підтримку Супрун
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

На його думку, Супрун має продовжити впровадження медичної реформи

Голова Верховної ради України Андрій Парубій висловив підтримку Уляні Супрун, яку 5 лютого відсторонив від посади Окружний адміністративний суд Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Парубія. 

Він зазначив, що "найбільшим із найбільших успіхів" Верховної ради цього скликання вважає те, що парламент ухвалив медичну реформу. 

"Уляна Супрун стала провайдером цієї фундаментальної реформи. Уляна Супрун взялася за дуже нелегку роботу. Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі – корупцією! Вона дала бій медичній мафії, яка цинічно заробляє на здоров'ї українців. Переконаний, що Уляна Супрун має продовжити впровадження медичної реформи! Тому я підтримую Супрун!", - пояснив Парубій.

Парубій висловив підтримку Супрун

Нагадаємо, раніше підтримку Уляні Супрун висловили президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр України Володимир Гройман.

РБК-Україна писало, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованання тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я. 

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Новини України Андрій ПарубійМінстерство охорони здоров'я Українисупрун
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