ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко відреагував на відсторонення Супрун

Новини » Політика    05.02.2019 - 19:17
Порошенко відреагував на відсторонення Супрун
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент заявив про повну підтримку Супрун

Президент України Петро Порошенко висловив підтримку Уляні Супрун, яка була відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я рішенням Окружного адміністративного суда Києва. Про це повідомляло РБК-Україна з посиланням Twitter Порошенка. 

Він наголосив, що цінує роль Супрун у проведенні медичної реформи в Україні. 

"Хочу наголосити, що Уляна Супрун має повну підтримку Президента України. Ціную все те, що ми разом зробили у напрямку медичної реформи. Переконаний, що реформований Верховний Суд встановить істину у цій справі", - написав Порошенко. 

Також він нагадав, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції президента.

"Наголошую: Уляна Супрун – громадянка України відповідно до указу про надання їй громадянства України, який я підписав", - додав президент. 

Порошенко відреагував на відсторонення СупрунНагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованання тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я. 

Гройсман висловився на підтримку Супрун Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун
Новини України Порошенко Петросупрун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся