Порошенко відреагував на відсторонення Супрун

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент заявив про повну підтримку Супрун

Президент України Петро Порошенко висловив підтримку Уляні Супрун, яка була відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я рішенням Окружного адміністративного суда Києва. Про це повідомляло РБК-Україна з посиланням Twitter Порошенка.

Він наголосив, що цінує роль Супрун у проведенні медичної реформи в Україні.

"Хочу наголосити, що Уляна Супрун має повну підтримку Президента України. Ціную все те, що ми разом зробили у напрямку медичної реформи. Переконаний, що реформований Верховний Суд встановить істину у цій справі", - написав Порошенко.

Також він нагадав, що питання громадянства відноситься до виключної компетенції президента.

"Наголошую: Уляна Супрун – громадянка України відповідно до указу про надання їй громадянства України, який я підписав", - додав президент.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованання тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я.