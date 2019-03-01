Парубій розповів, скільки законів Рада ухвалила на цьому тижні

Крім того, нардепи схвалили 2 постанови

На этой пленарной неделе Верховная рада приняла в целом восемь законов. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, также было принято 2 постановления.

"На этой неделе мы приняли 8 законов в целом, 8 законов за основу и 2 постановления", - сообщил Парубий.

Напомним, народные депутаты в четверг провалили во втором чтении законопроект №6235 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о технических регламентах и ​​оценке соответствия" и закон о медиации.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду Верховная рада провалила законопроект №5023, которым предлагалось предусмотреть льготы при поступлении в украинские вузы для детей, лишенных родительской опеки.

Добавим, во вторник парламентарии провалили в первом чтении законопроект №7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы", законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинские звания военнослужащих", которым звание украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствии со стандартами НАТО, и законопроект №10006, которым предлагалось бороться с хостелами в многоэтажках.