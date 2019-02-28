Рада провалила закон про медіацію

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект пропонував визначити особливості процедури медіації під час судового або третейського розгляду

Верховна рада України в четвер, 28 лютого, провалила в другому читанні законопроект №3665 "Про медіацію". Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в залі не вистачило голосів за прийняття документа в другому читанні і за направлення його на доопрацювання у профільний комітет.

"У мене більше немає пропозицій, колеги. Ви успішно, колеги, завалили закон. Я змушений оголосити, що законопроект про медіацію відхилений", - підкреслив Парубій.

Документ, зокрема, визначав правові основи надання послуг медіації на професійній основі, поширення практики мирного вирішення спорів несудовими методами з метою розвантаження судів і забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

Так, законопроект пропонував визначити терміни "медіація" і "медіатор", основні принципи медіації, правові основи проведення процедури медіації, умови отримання статусу медіатора, особливості проведення процедури медіації під час судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації, і принципи державної політики в сфері медіації.

Пропонувалося, щоб інститут медіації доповнював (а не змінював) чинні правові інститути, такі як мирову угоду в цивільному та господарському процесах, примирення в адміністративному судочинстві та кримінальному процесі, тощо. Таким чином, планувалося ввести модель добровільної присудової медіації, де суд має право рекомендувати медіацію сторонам, а сторони можуть відмовитися від цього.

Нагадаємо, вчора анонсувалося, що нардепи в четвер проголосують цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2016 року Верховна рада підтримала за основу законопроект №3665 "Про медіацію". Документ у першому читанні схвалили 238 парламентарів.

Додамо, в грудні 2016 року міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі зі студентами прогнозував, що інститут медіації з'явиться в Україні в 2017 році.