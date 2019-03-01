Парубій розповів, скільки законів Рада ухвалила на цьому тижні

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, нардепи схвалили 2 постанови

Цього пленарного тижня Верховна рада ухвалила загалом вісім законів. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також було схвалено 2 постанови.

"На цьому тижні ми прийняли 8 законів у цілому, 8 законів за основу та 2 постанови", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, народні депутати у четвер провалили в другому читанні законопроект №6235 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про технічні регламенти та оцінки відповідності" та закон про медіацію.

Як писало РБК-Україна раніше, у середу Верховна рада провалила законопроект №5023, яким пропонувалося передбачити пільги при вступі до українських ВНЗ для дітей, позбавлених батьківського піклування.

Додамо, у вівторок парламентарі провалили у першому читанні законопроект №7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби", законопроект №6372 "Про внесення змін до деяких законів України про військові звання військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність зі стандартами НАТО, та законопроект №10006, яким пропонувалося боротися з хостелами в багатоповерхівках.