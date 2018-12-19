Парубій розповів, коли підпише закон про трирічне бюджетне планування

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада не підтримала постанову про скасування голосування за цей закон

Спікер Верховної ради України анонсував підписання законопроекту №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)", передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, глава ВР заявив, що підпише закон сьогодні після закінчення пленарного засідання. Відзначимо, що Рада не підтримала постанову про скасування голосування за цей закон.

"Це дає можливість мені сьогодні невідкладно підписати закон... і я зроблю це невідкладно після закінчення пленарного засідання", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, раніше Рада розблокувала підписання законопроекту №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". Таким чином, документ тепер можуть підписати глава парламенту і президент.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили введення трирічного бюджетного планування 6 грудня. Документ створює правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування

У Міністерстві фінансів відзначили, що тепер всі міністерства і державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.