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Парубий рассказал, когда подпишет закон о трехлетнем бюджетном планировании

Новости » Политика    19.12.2018 - 11:18
Парубий рассказал, когда подпишет закон о трехлетнем бюджетном планировании
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада не поддержала постановление об отмене голосования за этот закон

Спикер Верховной рады Украины анонсировал подписание законопроекта №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, глава ВР заявил, что подпишет закон сегодня после окончания пленарного заседания. Отметим, что Рада не поддержала постановление об отмене голосования за этот закон.

"Это дает возможность мне сегодня неотложно подписать закон… и я сделаю это неотложно после окончания пленарного заседания", - отметил Парубий.

Напомним, ранее Рада разблокировала подписание законопроекта №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Таким образом, документ теперь могут подписать глава парламента и президент.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В Министерстве финансов отметили, что теперь все министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу.

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