Парубій підписав закон для запуску антикорупційного суду

Парубій підписав зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"

Голова Верховної ради України Андрій Парубій у середу, 18 липня, підписав зміни до закону ‏"Про судоустрій і статус суддів". Про це Парубій повідомив у Twitter.

Згідно зі змінами до закону, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зможе розглядати всі справи, які відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Сьогодні підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим остаточно поставив крапку у дискусіях, щодо запуску Вищого антикорупційного суду", - написав Парубій.

Нагадаємо, 12 липня 2018 року Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7441 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Ухвалення закону є необхідним для успішного початку діяльності ВАКС та запобігання виникнення законодавчих колізій.