Парубий подписал закон для запуска антикоррупционного суда

Парубий подписал изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в среду, 18 июля, подписал изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Об этом Парубий сообщил в Twitter.

Согласно изменениям к закону, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сможет рассматривать все дела, которые относятся к подследственности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Сегодня подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Этим окончательно поставил точку в дискуссиях относительно запуска Высшего антикоррупционного суда", - написал Парубий.

Напомним, 12 июля 2018 года Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7441 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Принятие закона является необходимым для успешного начала деятельности ВАКС и предотвращения возникновения законодательных коллизий.