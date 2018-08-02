Парубій підписав закон про надання 1,4 млрд гривен на зарплати шахтарям

Документ невідкладно направлено на підпис Порошенку

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 2 серпня підписав законопроект №8362, яким передбачається направлення 1,4 млрд гривень на виплату боргів шахтарям. Про це він написав у своєму Twitter.

Парубій підкреслив, що документ невідкладно направлено на підпис президенту Петру Порошенку.

"Підписав закон про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі №8362, якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис президенту Петру Порошенку", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №8362, за документ проголосував 261 депутат ВР.

При цьому один з авторів документа, нардеп Михайло Бондар повідомив, що спочатку пропонувалося збільшити на 2,8 млрд дотацію для шахтарів, але через дефіцит бюджету цифра була змінена на 1,4 млрд гривен.

Таким чином, витрати держбюджету на 2018 рік за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції і подальшого реформування державного сектора вугільної промисловості" збільшені на 1,4 млрд гривень.

На початку липня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що питання заборгованості по заробітній платі у вугільній галузі є частково вирішеним.